Sakarya'da YADEM’in çatısı altındaki yaşlılar yaşları 60’ı aşkın olmasına rağmen uzman eğitmenler eşliğinde yaptıkları vin yoga, pilates, pilometrik ve aerobik antrenmanlar ve nefes egzersizleriyle şifa buluyor ve şehrin tabiat harikalarına doğru çıkılan sporla dolu yolculuklarla genç kalıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) yaşlılara, gerçekleştirilen spor ile fizik tedavi uygulamalarıyla şifa ve kondisyon sağlıyor.

Sağlıklı yaşamı ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemek için başlatılan seanslarda kişiye özel tedavi yöntemleriyle her bir yaşlı, ilerleyen yaşına rağmen kendilerini genç ve zinde hissediyor.

Spor yapmasında herhangi bir engeli bulunmayan 60 yaş ve üzeri vatandaşların, daha sağlıklı ve hareket kabiliyeti yüksek bir yaşam sunan seanslar, merkezi sinir sistemi ve kas sistemine önemli faydalar sunuyor.

Hafta içi her gün saat 09:00 ve 17:00 başlayan seanslar, uzman ekipler eşliğinde yapılıyor ve YADEM çatısı altındaki yaşlılar yin yoga, klinik pilates, aerobik, pliometrik vepropriopsepsiyon (denge) antrenmanlar ile nefes egzersizleriyle birçok eklem rahatsızlığına ve sağlık problemine şifa buluyor.

Ayrıca fizik tedavi görmesine rağmen şikâyetleri devam eden yaşlılar için uzman doktor teşhisiyle bölgesel masaj, sıcak-soğuk uygulamalar ve kişiye özel egzersiz programları uygulanıyor.

Öte yandan spor egzersizi için YADEM’le birlikte yola çıkan 2 bin yaşlı Sakarya’nın tabiat cennetleri Sakarya İl Ormanı, Acarlar Longozu, Maden Deresi, Karagöl Yaylası, Gölya Park, Poyrazlar Tabiat Parkı ve Davlumbaz Yaylası’nda sporla huzur buldu.