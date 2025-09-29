Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü heyetiyle bir araya gelerek ilçedeki yatırımları değerlendirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve teşkilat üyelerini misafir eden Başkan Yusuf Alemdar, ilçede devam eden altyapı, üstyapı, asfalt ve sosyal yaşam projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İlçede altyapıdan sosyal alanlara kadar kapsamlı yatırımların sürdüğünü belirten Başkan Alemdar, “Çalışmaların tamamlanmasıyla Söğütlü çok daha güzel bir yaşam alanı olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve teşkilat üyelerini konuk etti.

ÇOK DAHA GÜZEL BİR SÖĞÜTLÜ İÇİN…

Gerçekleşen ziyarette ilçeye kazandırılan yatırımlar, devam eden projeler ve gelecek hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçede altyapı, ritim park ve asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yusuf Alemdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Söğütlü’nün çok daha güzel bir noktaya geleceğini söyledi.

“EN İYİSİNİ EN GÜZELİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Alemdar ilçelere eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, “Her zaman her ilçemiz için en iyisini, en güzelini düşünüyoruz. Söğütlü’nün yıllardır süregelen en büyük sorunlarından biri olan altyapı konusunu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Altyapıyı yenilerken üstyapıda da ilçemize değer katacak projeler hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, samimi ve keyifli vakitler geçirebileceği bir sosyal alan oluşturmak için Ritim Park projemiz hızla tamamlanıyor. 13 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz bu park, Söğütlü’nün yeni buluşma noktası olacak” dedi.

“11 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH SİL BAŞTAN YENİLENDİ”

Başkan Alemdar ayrıca, “İlçemizin kırsal bölgelerinde sıcak asfalt çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Son olarak Kızılcaali, Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent, Sıraköy ve Doğancı mahallelerini birbirine bağlayan 11 kilometrelik grup yolunu 13 bin ton sıcak asfaltla buluşturduk. İhtiyaç olan diğer mahallelerimizde de planlamamız doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ALEMDAR’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise altyapı ve asfalt çalışmalarına değinerek, “Çok şükür çalışmalar son sürat devam ediyor. Altyapı çalışmalarında uzun bir yol kat ettik. Asfalt konusunda müteşekkiriz. Söğütlü olarak bu dönemde aldığımız yatırımı hiçbir zaman almadık. Yusuf Başkanımızın bir buçuk yılda yaptığı işler basit işler değil. Bu şehirde yapılamayanları yaptı. İlçemize kattığımız değerler, yaptığınız yatırımlardan dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci ise, ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Alemdar’a teşekkür ederek, “Her zaman yanınızdayız. İlçemize kattığınız değerler için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.