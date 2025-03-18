Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de düzenlenen “Çocukça Ramazan Şenliği’nde buluşan yüzlerce çocuk, unutulmaz bir akşam geçirdi. Şükür kumbarası, origami, ebru sanatı etkinlikleriyle Karagöz-Hacivat tiyatro gösterisiyle mutluluk ve heyecan bir aradaydı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çocukça Ramazan Şenliği” Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde yüzlerce çocuğu buluşturdu.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan birbirinden renkli etkinlikler ve oyunlarla hem manevi hem de sanatsal bir atmosfer oluşturuldu.

Şenlik kapsamında çocuklara yönelik birçok farklı atölye düzenlendi. Şükür kumbarası, origami, kapı kartı, ebru sanatı ve yüz Boyama atölyelerinde minikler hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi.

Atölye etkinliklerinin ardından program, konferans salonunda sahnelenen tiyatro gösterisiyle devam etti. Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli Karagöz – Hacivat oyunu, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun renkli karakterleriyle büyük beğeni topladı. Çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren oyun, aynı zamanda eğitici mesajlar da içerdi. Büyükşehir tarafından düzenlenen “Çocukça Ramazan Şenlikleri” farklı ilçelerde devam edeceği bildirildi.