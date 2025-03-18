18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törene Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Dülger, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Özgür Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Avşar, Gemlik Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Pınar, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, Gemlik Şehitliği’ni ziyaret ederek burada şehitler için dualar okudu.

Ziyaretler sonrasında Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde Çanakkale Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi. Programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler de katılımcılarla buluştu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, törende yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi’nin tarihimizdeki önemine vurgu yaptı. Deviren, "Bugün, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı andık. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen resmi törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde şehitlerimize olan minnetimizi bir kez daha dile getirdik" dedi. Şehitlik ziyaretine de değinen Başkan Deviren, "Çanakkale’de verilen mücadelenin ne denli büyük bir fedakârlık gerektirdiğini ve bugün sahip olduğumuz bağımsızlığın nasıl bir bedelle kazanıldığını bir kez daha derinden hissettik" ifadelerini kullandı.