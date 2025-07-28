Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü inşa ve yenileme çalışmalaır kapsamında Serdivan’da Kazımpaşa, Dağyoncalı ve Reşadiye arasındaki ulaşımı sağlayan İsiklal Caddesi’ni yepyeni bir yüze kavuşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk bölgesinde olan grup yollarını tek tek yenileyerek şehrin ulaşım alt yapısına güç katıyor.

GRUP YOLLARI VE CADDELER SİL BAŞTAN

İlçe belediyeleri ile planlanan programlar doğrultusunda hem kırsal hem de merkez alanlardaki tüm grup yolları ile caddeler daha güvenli, konforlu ve ulaşımı kolay güzergahlar haline getiriliyor.

Bu kapsamda sıcak havalarda fedakârca çalışan Yol Bakım, Altyapı ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerinin son adresi Serdivan Reşadiye Mahallesi’nde bulunan İstiklal Caddesi oldu.

3 AYRI MAHALLE

Yoğun trafik akışına sahip 1100 metrelik grup yolu 2 bin ton sıcak asfalt ile yeni yüzüne kavuşuyor. Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri için kritik bir arter olan caddede hummalı bir mesai harcanıyor.

Çalışma bittiğinde Kazımpaşa, Dağyoncalı ve Reşadiye mahallelerine ulaşımı sağlayan kritik hat daha güçlü bir ulaşım potansiyeline kavuşacak.

“SICAK HAVALARDA HİZMET AŞKIYLA…”

Sıcak havada ekiplerin fedakârca çalıştıklarını ifade eden Reşadiye Mahallesi Muhtarı Necmettin Kocaman, “Emeği geçen ilçe belediyesi ve Büyükşehir’e mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yolumuz zaman içerisinde deforme olmuş, yolculuklar konforsuz şekilde sürdürülüyordu. Talebimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ilettik. Sağ olsun hemen gereğini yaparak ekipleri gönderdi. Sıcak havalarda bizi sıcak asfalt ile buluşturan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çalışmanın yarın tamamlanması ve güzergahın yeniden hizmete açılması planlanıyor.