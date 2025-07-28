Edirne’nin Havsa ilçesinde 33 yaşındaki S.Ç.’nin tarlada cansız bedeni bulundu. Cinayet zanlısı Z.D., Osmaniye’de yakalanarak tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde, bir tarlada 33 yaşındaki S.Ç.’nin cansız bedeni bulundu.

Çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, S.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından S.Ç.’nin cesedi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek ve delilleri toplayarak cinayet zanlısının Z.D. olduğunu tespit ederken, Osmaniye’ye kaçtığı belirlenen Z.D., jandarmanın operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Edirne’ye getirilen Z.D., jandarmadaki ifadesinde S.Ç.’yi silahla kafasından vurarak öldürdüğünü ve cesedini tarlaya attığını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.