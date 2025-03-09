Sakarya Hendek’te üretim yapan Daikin firmasını ziyaret eden Başkan Yusuf Alemdar, firma çalışanlarıyla bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Ramazan ayı münasebetiyle her gün farklı ilçede farklı mahallede vatandaşların iftar sofralarına misafir olan Başkan Alemdar, Hendek’e üretim yapan Daikin firmasında kadın emekçilerle bir araya geldi. Firmanın Genel Müdürü Noritaka Ozaki, Genel Müdür Yardımcısı Cemil Yiğit ve Ar-Ge Genel Müdürü Serhan Kılıç tarafından karşılanan Başkan Alemdar’a ziyaretinde SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu eşlik etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ziyaret ettiği Daikin’de kadın çalışanlarla birlikte orucunu açan Başkan Alemdar, “Üretimde, bilimde ve sanatta, hayatın her alanında güçlü şekilde varlık gösteren kadınlar Güçlü Türkiye’nin de teminatıdır” sözleriyle Daikin firmasının kadın çalışanlarını tebrik etti.

Çalışanlara karanfil ve hediye takdim eden Başkan Alemdar, “Kadınların üretmesi, çalışması, emek vermesi ve hayatın her alanında güçlü olması güçlü Türkiye’nin teminatıdır. Daha güzel bir dünya için daima çabalayan, üreten, çalışan, şefkatin ve fedakârlığın timsali tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım” sözleriyle bu anlamlı günü kutladı.