Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehri daha estetik ve sürdürülebilir hale getirmek ve ‘yeşil dönüşüm’ iddiasını güçlendirmek için hız kazandırdığı çalışmalar kapsamında şehirdeki park, cadde, sosyal alanlarda 13 ayda tam 2 bin 447 ağacı toprakla buluşturdu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları çerçevesinde şehri yeşil bir geleceğe taşımak için “Bu şehir hepimizin” sloganı ve “yeşil şehir” vurgusuyla yeşillendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA YEŞİL DOKUNUŞ

Doğayla uyumlu bir yaşam alanı hazırlamak için kararlılıkla çalışan Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle şehrin cadde, park ve meydanlarında ağaç dikimi çalışmalarını sürdürüyor.

Şehre kazandırılan prestij caddelerinde insanların yürürken huzur bulacağı, ekosisteme katkı sunan ağaçların dikimini gerçekleştiriyor.

13 AYDA 2 BİN 447 YENİ AĞAÇ

Şehrin estetik dokusuna katkı sağlamak ve ‘yeşil dönüşüm’ iddiasını güçlendirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında 16 ilçenin tamamında, şehrin prestij caddelerinde, sosyal alanlarda ve parklarda 13 ayda 2 bin 447 ağaç toprakla buluşturuldu.

AĞAÇLAR YENİLENİYOR

Hayata geçirilen dikim çalışmaları dışında zamanla zarar görmüş, kurumuş veya devrilme riski taşıyan ağaçlar yerlerinden alınıyorve yerine uzun ömürlü yeni fidanlar dikiliyor.

“ŞEHRİMİZ İÇİN DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hep beraber içerisinde huzurla yaşadığımız şehrimizi daha güzel daha yeşil bir hale getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu Şehir Hepimizin sloganıyla çıktığımız bu yolda Nisan 2024’ten bu yana toplamda 2 bin 447 ağacı bu şehrin toprakları ile buluşturduk. Yeşil Şehir vurgusuyla çalışmalarımıza devam ediyor, şehrimiz için durmadan çalışıyoruz” denildi.