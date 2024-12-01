Gıdanın kalitesiyle oynayan firmalar bir kez daha ifşa oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 'tohum yağı karıştırılması' nedeniyle uygunsuz bulunan zeytinyağlarının taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınlanmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Sahte ürünler listesi güncellendi. Bursa'da başı yine zeytinyağı tohum yağı karıştıran firmalar çekti. Firma adı ve sahtekarlık yöntemi aynı, marka adları farklı farklı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'tohum yağı karıştırılması' nedeniyle uygunsuz bulunan zeytinyağlarının taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı.

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı. Buna göre bakanlığın son duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünler bir kez daha ifşa oldu.

Güncellenen listede zeytinyağı üreten bir firma tüm dikkatleri üzerine çekti. Piyasaya farklı isimlerle zeytinyağı süren bir firmanın markalarında taklit ve tağşiş olduğu belirlendi. 'Mudanya' adı kullanılarak; "Mudanya Birlik", "Mudanya Köy Birlik", "Mudanya Köy-Koop" "Yeni Mudanya Köy-Koop" markalarıyla piyasaya sürülen natürel sızma zeytinyağlarında da 'tohum yağları' tespit edildi.

"Mudanya" adını kullanarak sızma zeytinyağlarını üreten ve satışlarını yapan firmaların Aydın Köşk, Sakarya Karasu, Ankara Çankaya, İzmir Selçuk ve Bursa Nilüfer'de ürettiği markaların 5'er litrelik soğuk sıkım ve natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağlarına rastlandı