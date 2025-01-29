Diş Hekimi Ayça Tarakçı, günümüzde yapılan araştırmaların ağız ve diş sağlığının bozulmasının diyabet, kalp-damar hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok sistemik problemle bağlantılı olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Ağız sağlığı genel vücut bütünlüğü için bir ayna görevi de görüyor. Son yapılan araştırmaların bu ifadeyi kanıtladığını açıklayan Diş Hekimi Ayça Tarakçı, örneğin diş eti hastalıklarının bölgedeki dokuların enfekte olduğu ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Enfeksiyon esnasında ağızdaki bakteriler kan dolaşımına karışarak vücutta da iltihaplanmaya yol açabilir" dedi.

Araştırmaların diş eti problemlerine sahip hastaların, kalp krizi ve inme gibi hayatı tehdit eden durumlarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Düzenli diş hekimi kontrolü ve iyi bir ağız hijyeni, bu ve benzeri riskleri azaltmanın en etkili yollarından biri” dedi. Diyabet ve ağız sağlığının, birbirini doğrudan etkilediğini belirten Diş Hekimi Tarakçı, “Yüksek kan şekeri seviyesi, diş etini enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir. Aynı şekilde diş eti hastalıkları da diyabetin kontrolünü zorlaştırarak kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bu ilişki, diyabet hastalarının ağız sağlığını daha yakından takip etmeleri gerektiğini ortaya koyar” dedi.

AĞIZDA OLUŞAN BAKTERİLER KALBE KADAR UZANABİLİYOR

Ağızdaki enfeksiyonların kalp sağlığını da tehdit ettiğini söyleyen Dt. Ayça Tarakçı, “Diş eti hastalıkları sırasında oluşan bakteri ve toksinler, kan dolaşımına karışarak damar iltihaplanmasına yol açabilir. Bu durum, damar sertliği gibi ciddi problemleri tetikleyerek kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, kalp hastalıklarından korunmak için önemli bir faktördür. Bu nedenle düzenli ağız bakımı ve diş hekimi kontrolleri, kalp sağlığını korumak için de vazgeçilmezdir” dedi.