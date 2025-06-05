TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin açıklamasında, “Doğal değerlerini hızla yitiren ülkemizde; merkezi ve yerel yönetimler tarafından yirmi yılı aşkın süredir uygulanan sermaye ve yatırım öncelikli kentleşme politikaları; mevzuat değişiklikleri, yatırım kararları, çevre düzeni ve bütünleşik kıyı planları, doğal sit alanlarının derecelerinde getirilen düzenlemeler, çevresel etki değerlendirmesinde getirilen muafiyetler yoluyla koruma mevzuatında var olan hukuki güvenceler ortadan kaldırılmıştır.

Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların kamusal nitelikleri ortadan kaldırılarak yatırım alanlarına dönüştürülmüş; yapılaşmaya açılmıştır” dendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Mimarlar Odası Bursa Şubesi 20. Dönem Yönetim Kurulu’nun açıklaması'nda “Bu dönemde Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mesire Yerleri, Sulak Alanların Korunması, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Kıyı Yönetmeliği’nde getirilen yeni düzenlemelerle çevre karşıtı uygulamalar sistemli ve kurumsal hale getirilmiştir.

Kamusal denetim görevleri Çevre Ajansı gibi kurumlara devredilerek kıyılar ve sahillerde işletme hakkı sermayeye aktarılmış; eko turizm adı altında düzenlenen çevre düzeni planlarıyla, orman ve tarım alanlarında yapılaşma artırılmış, mesire yerlerinin nitelikleri değiştirilerek orman ekosistemleri turizm, maden ve enerji sektörünün yeni rant alanı haline getirilmiştir.

Yakın dönemde TBMM’ a sunulan İklim Kanunu Teklifinde ise; iklim politikalarının geliştirilmesine; sera gazı salınımlarının azaltılmasına, tarımsal üretimin desteklenmesine, madencilik ve yapılaşma baskısının ortadan kaldırılmasına yerine piyasa ve sermaye odaklı karbon ticaretinin meşrulaştırılmasına yönelik düzenlemeler gündeme getirilmiştir. Bu durum, doğal ve yapılı çevre üzerinden sağlanacak gelirlerin artırılabilmesi için, yakın gelecekte kentsel ve kırsal alanlarda yaşanacak çevre tahribatının boyutlarını tariflemektedir.

Herkes, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet, bu hakkı korumak, çevreyi geliştirmek, korumak ve kirlenmesini önlemekle yükümlüdür.

Çevre ve doğa tahribatının olumsuz etkilerine ancak, ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların korunması, bu kaynakların tüm yurttaşlarca eşit kullanılabilmesi ve kamu yararını gözeten çevre politikalarının oluşturulması yoluyla karşı koymak mümkün olacaktır.

Bu bağlamda; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması; bilimsel şehircilik ve planlama ilkelerine bağlı kamusal politikaların hayata geçirilmesi zorunludur.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak; tüm meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın Dünya Çevre Günü’nü kutluyor; sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için, doğal ve kültürel çevremizin korunması amacıyla verdiğimiz mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu önemle vurguluyoruz.”ifadelerine yer verildi.