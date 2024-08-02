Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bayburt'a yapmış olduğu ziyaretleri kapsamında ilimiz sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlimizde ziyaretlerine devam eden Bakanımız Memişoğlu, Bayburt Devlet Hastanesini gezerek hastane personelinin talep ve isteklerini dinledi.

Bayburt'ta misafir olmaktan onur duyduğunu ifade eden Bakan Prof. Dr. Kemal Memisoglu, Bayburt'ta sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdiklerini belirterek eski hastane ile ilgili sağlık planlamaların yapıldığını belirtti.

İlimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Eldivan, Bakanımız Sayın Memişoğlu'na teşekkür etti.