Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü, toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60’ına ulaştı. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç ise 33 bin megavatı aştı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından Türkiye’nin elektrik kurulu gücünü paylaştı. Ocak ayı itibarıyla Türkiye’nin elektrikte toplam kurulu gücü 116 bin 516 megavata ulaştı. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu güç ise 33 bin megavatı aştı.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Güneş enerjisi kurulu gücü 20 bin 416 megavata yükselirken, güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 17,5’e, ulaştı. Rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin 46 megavata çıkarken, toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 11’ini oluşturdu.

EN BÜYÜK KAPASİTE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNDE

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük kapasite hidroelektrik santrallerinde bulunuyor.

Ocak ayı itibarıyla hidroelektrik enerji kurulu gücü 32 bin 203 megavata ulaşarak, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 27’sini oluşturdu. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretiminde jeotermal ve biyokütle kaynakları da önemli bir yer tutuyor. Jeotermal enerji kapasitesi 1734 megavat olarak hesaplandı.