Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ile Türkiye Ticaret Ataşesi Sn. Lucas J. Murenzi, Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun, İzopoint Yalıtım ve Yapı Kimyasalları ekibi ikinci kez Ruanda yatırımı için bir araya geldiler.KOCAELİ (İGFA) - Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ile görüşme yaptı.

Toplantıya ayrıca İzopoint Satış Pazarlama Müdürü Özgür Ozan Ünan ve Kimya Mühendisi Pınar Sancak da katıldı. Görüşmede, Ruanda’da yapılması planlanan yatırım projeleri, yapı kimyasalları ve yalıtım sektöründe işbirliği fırsatları detaylı olarak ele alındı.

Ruanda'nın inşaat sektöründe yalıtım ve yapı kimyasallarına olan ihtiyaçlarının vurgulandığı toplantıda Charles Kayonga, Ruanda’nın kalkınma hedefleri doğrultusunda bu yatırımların ülkeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Serkan Torun, bölgedeki potansiyel projeleri ve Ruanda’nın büyüyen inşaat sektörüne yönelik stratejilerini paylaşırken, İzopoint’in sektördeki deneyimi ve yenilikçi ürün yelpazesi ile Ruanda’daki projelere değer katabileceğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ile Ruanda arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi için daha fazla işbirliği fırsatının araştırılması gerektiği ifade edildi.

Ticaret Ataşesi Sn. Lucas J. Murenzi, bu tür yatırımların Ruanda ekonomisine sağlayacağı faydalar üzerinde dururken, Türk iş insanlarının Afrika pazarındaki rolünün önemine değindi.

İzopoint ekibi, ürün portföyü ve teknik uzmanlıkları hakkında detaylı bilgiler vererek, Ruanda’da gerçekleştirilecek projeler için sundukları çözümleri tanıttılar. Kimya Mühendisi Pınar Sancak, yapı kimyasalları alanındaki teknolojik yeniliklerin projelerde nasıl fark yaratabileceğini aktardı.

Özgür Ozan Ünan ise satış ve pazarlama stratejilerinin, bu işbirliğinin başarıya ulaşmasındaki rolünü vurgulileriye taşınması ve Ruanda’daki projelerin hayata geçirilmesi için bir yol haritası belirlediler.