5 aylık hamile olan Neslihan Atagül Mısır'da! Yeni proje sorusuna yanıt... 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül Mısır'da! Yeni proje sorusuna yanıt...
Rol aşkı gerçek oldu! Kerem Alışık'la görüntülenen Evrim Alasya ilk kez konuştu
Ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın, kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti. İkili, Caddebostan sahilinde el ele yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Magazin gündemine...Devamı için tıklayınız