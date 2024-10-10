15 yıldır partinin çeşitli kademelerinde görev alan ve 7 yıldır da merkez ilçe başkanlığı görevini üstlenen Resul Kaya, yeniden yapılacak kongre öncesi aday olmadığını duyurarak, genel merkeze bu kararını açıkladığını belirtti.

Bayburt’a hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Kaya, göreve gelecek kişilere de şimdiden başarılar diledi.

Resul Kaya’nın açıklaması şöyle:

“15 yıldır bir parçası olmaktan onur duyduğum, 2 dönemdir de sorumluluğunu her daim hissettiğim AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı görevimden, Ekim ayında yapılacak olan kongremizde aday olmayarak ayrılma kararı aldığımı Genel Merkezimize bildirmiş bulunuyorum.

Bugüne kadar bizlere güvenen; samimiyetle, şevkle inandığımız davaya hizmet eden Yönetim Kurulumuz adına tüm hemşehrilerimize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum.

AK Partimizin sembol şehri Bayburt’umuza hizmet edebilmek bizler için her daim onur vesilesi olmuştur ve hayatımız boyunca da bu hassasiyeti hissedeceğiz.

Ekim ayında yapılacak olan Merkez İlçe kongremizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor, görev alacak kardeşlerimi tebrik ediyorum.