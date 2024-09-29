Bursa LÖDER 30. Yıl etkinlikleri kapsamında Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu, BURSA LÖDER (Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği) yararına lösemili çocuklara destek olmak amacıyla resim sergisi açtı.BURSA (İGFA) - 30 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini destekleyen, tedavi gören hasta ve ailelerine yardım amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan Bursa LÖDER yararına düzenledikleri sergi ile Renklerin İzinde Kültür ve Sanat Topluluğu çocukların yüzlerini güldürdü.

BURSA LÖDER’in kuruluşunun 30. Yılı kapsamında gerçekleşecek etkinlik zincirinden biri olan sergi Pınar Ülker’in küratörlüğü ile düzenlendi. Sanatın iyileşmeye faydası olduğuna inandığını belirten Ülker, sergide eserleri ile yer alan sanatçılara teşekkür etti.

Sergiye, 30 gönüllü sanatçı 48 eseriyle katılıyor, sergiden elde edilecek gelirin tamamı lösemili çocuklara umut olsun diye BURSA LÖDER’e bağışlanacak.

Lösemili çocuklara destek olmak ve sanatla iyileşmelerine katkı sağlamak isteyen Bursalılar sergiyi 30 Eylül 2024 Pazartesi akşamına kadar BAOB’ da (Bursa Akademik Odalar Birliği) ziyaret edebilecek.