Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları 2024 Mezuniyet Töreni Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları 2024 Mezuniyet Töreni, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde yapıldı. 240 öğrencinin mezun olduğu tören, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Mezuniyet töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, “Yüksek lisans ve profesyonel yüksek lisans programlarımızda da Türkiye'nin en kaliteli öğrencilerini yetiştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçek anlamda disiplinler arası eğitim anlayışımızın verdiği güçle öğrencileri iş dünyasına en iyi şekilde hazırlayan bir üniversite olduğumuza yürekten inanıyoruz. Mezunlarımızın başarıları da bu inancımızı doğruluyor ve bizleri onurlandırıyor. Mezunlarımızın yüzde 97'sinin diplomalarını alır almaz tercih ettikleri sektörlerde iş hayatına atıldıklarını ya da diledikleri ülkede lisansüstü ve doktora eğitimlerine devam edebildiklerini memnuniyetle izliyoruz. Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 32'sinden fazlası bugün yurt dışında, dünyanın çeşitli ülkelerinde, en önde gelen şirketlerde ve kuruluşlarda başarılı çalışmalarını sürdürüyorlar. Sabancı Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kendi işlerini kuran, dünya çapında başarılara imza atan, bilim ve sanat dünyasının en ön sıralarında yer alan mezunlarımızla gurur duyuyoruz…” dedi.

Sabancı Üniversitesi’nin hedefinde sadece Türkiye'nin en iyisi olmak değil, tüm dünyada tanınan ve takdir edilen gerçek bir araştırma üniversitesi olarak hak ettiği yeri almak olduğunu belirten Rektör Leblebici, Sabancı Üniversitesi’nin Cenevre Bilim ve Diplomasi Öngörüsü (GESDA) kapsamında liderlik eğitim programları için dünyada seçilen 5 merkezden biri olduğu haberini de ilk kez Profesyonel Yüksek Lisans mezuniyet töreninde duyurdu.

Ayrıca, Sabancı Üniversitesi’nin TUSİAD iş birliğiyle World Economic Forum için hazırladığı ‘İşlerin Geleceği 2023’ raporunun büyük yankı uyandırdığını belirten Leblebici, sözlerine şunları ekledi:

“Buna göre önümüzdeki beş yıllık dönem içinde yeni iş alanlarının oluşmasını sağlayacak en önemli gelişmelerin başında büyük veri, yapay zekâ ve dijitalleşme konularının olduğu görülüyor. Bu durum ülkemiz için hem önemli bir fırsat hem de üstesinden gelinmesi gereken bir problem olarak kendini gösteriyor. Sabancı Üniversitesi, öğrencilerini bu yeni koşullara en iyi şekilde hazırlayacak olan eğitim programlarını hayata geçirmekte öncülük etmeyi sürdürecektir.”

Sabancı Üniversitesi’nin bir diğer misyonunun yeni nesil iş alanlarına dair mekanizmaları harekete geçirerek ülke ve dünya ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak olduğunu da dile getiren Leblebici: “Sabancı Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra doktora derecelerini dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamlayan ve tekrar aramıza dönmeye karar veren başarılı mezunlarımızın da sayısı artmaktadır. Onlarla haklı olarak övünüyoruz. Bütün bu sebeplerle önümüzdeki dönemin üniversitemiz için çok heyecanlı ve güzel bir dönem olacağına yürekten inanıyoruz. Mottomuza sadık kalarak birlikte yaratmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi ve profesyonel yüksek lisans mezunlarına kariyerlerinin devamında başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

“ÖĞRENMEK BENİM İÇİN BİR TUTKU”

Bu yıl mezuniyet töreninin konuk konuşmacısı, Sabancı Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı 2022 yılı mezunlarından Alpay Aydın oldu. Yapı Kredi’de Nakit Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Aydın, 20 yıllık satış ve pazarlama deneyimine sahip. “Öğrenmek benim için bir tutku” diyen Aydın, mezunlara seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

“Sabancı Üniversitesi EMBA deneyimim inanılmazdı. Kurumun ve kıymetli hocalarımızın kalitesini dile getirmeye gerek yok, sağ olsunlar bildiğinizi düşündüğünüz öğretileri yeniden masaya koyup sahip olduğunuz tecrübeyle harmanlayıp tekrar onlarla yorumlamak ve farklı şekilde öğrenmek oldukça değerliydi. Keza farklı sektörlerden seçilmiş -kıymetli Yusuf hocamın deyimiyle- ‘best of the best’ ile bu süreci yaşamak müthiş bir deneyimdi. Sabancı Üniversitesi EMBA ile 40’lı yaşlarda, büyükken daha da büyüdük, öte yandan okula dönüşle birlikte aynı zamanda büyükken tekrar küçülebilmiştik ve bu çok keyifliydi.”

Konuşmasında kısaca kişisel kariyerinin nasıl ilerlediğinden de bahseden Aydın, 40’lı yaşlara geldiğinde verdiği yüksek lisans yapma kararının yarattığı etkiyi, “Şu an belki daha önce oturacağım koltuğa çok daha güçlü, her anlamda çok daha büyümüş olarak oturuyor ve bu süreçteki zorlu yolculukta edindiğim müthiş deneyimlerimin mahsullerini topluyorum. Tabii yolculuk devam edecek, hatta ben kendi adıma daha yeni başlıyorum diyebiliriz.”, sözleriyle aktardı.

İş dünyası için nitelikli iş gücü yaratmak hedefleniyor

Sabancı Üniversitesi’nin profesyonellere yönelik tezsiz yüksek lisans programları, nitelikli iş gücü yaratmak amacıyla tasarlandı. Profesyonel Yüksek Lisans Programları; özellikle ilgili alanlarda uzmanlaşmak isteyenlere yönelik hem mühendislik hem de yönetim alanlarında proje odaklı, uygulamaya dönük derslerden oluşuyor.

Program kapsamında Fen Bilimleri ve Yönetim Bilimleri olmak üzere iki alanda profesyoneller yetiştiriliyor. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hızla değişen endüstriyel gereksinimlere cevap vermek üzere; Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Endüstride Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik ve ayrıca Veri Analitiği programlarında katılımcılara mesleki yetkinliklerini derinlemesine güçlendiren, teknik altyapı, çözüm üretme yeteneği ve global iş rekabeti gücüne dair teorik ve sektörel uygulama eğitimleri verilirken, endüstriye ise bu becerilere sahip profesyoneller kazandırmaya yönelik dersler yer alıyor.

Yönetim Bilimleri Enstitüsü’nde Eylem Araştırması ve Dönüşüm, Finans, İş Analitiği, Pazarlama, Yöneticiler için Yönetim (EMBA), Yönetim (MBA), Profesyoneller için Yönetim (PMBA) programlarıyla finans, yönetim, pazarlama gibi alanlarda iş dünyasında aktif yönetici adaylarına ileri seviye profesyonel yetkinlik kazandırmaya yönelik dersler veriliyor.

Columbia Business School’un öğretim üyelerinden ders alma imkânı sunuluyor

Küresel rekabete hazır üst düzey yöneticiler yetiştirmek üzere tasarlanan Yönetim Bilimleri Enstitüsü’nde Executive MBA, Profesyoneller için MBA, Finans Pazarlama, Profesyoneller için İş Analitiği ve MBA Programı gibi dersler bulunuyor. Sabancı Profesyonel Yüksek Lisans Programları kapsamında, New York’ta bulunan Columbia Business School’a (CBS) eğitim gezileri düzenleniyor. EMBA programının zorunlu bir parçası olan bu gezide öğrenciler CBS’in öğretim üyelerinden Müzakere, Liderlik ve Girişimcilik konularında dersler alıyor.

Sabancı Üniversitesi Executive MBA Programı, dünyanın en iyi işletme okulları arasında

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Financial Times (FT) tarafından oluşturulan “Dünyanın En İyi Executive MBA Programları” 2023 yılı listesinde en iyi 100 işletme okulu arasında yer alıyor. 81. sırada bulunarak bu zamana kadarki en iyi başarıyı yakalayan Sabancı Üniversitesi, 8 farklı kategoride Türkiye’den ilk sıraya yerleşmiş durumda. Sabancı Yönetim Bilimleri Fakültesi ise FT Avrupa En İyi İşletme

Okulları sıralamasında 58.sırada yer alıyor.

Sabancı Üniversitesi pazarlama yüksek lisansı alanında da Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), ‘İşletme Yüksek Lisans Programlarında En İyi Üniversiteler 2025’ sıralamasında 91-100 bandında yer alarak önemli bir başarıya imza atmış bulunuyor. İşletme analitiği yüksek lisans programları listesinde de 101-110 bandında temsil