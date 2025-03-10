Mardin’de jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasaya sürülmek üzere eşek eti kesen bir kişi gözaltına alındı.MARDİN (İGFA) - Mardin'de edinilen bilgiye göre eşek eti kesen bir kişi kestiği eşeklerin artıklarını boş bir araziye attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma boş arazide çuvallar içinde bulunan eşek eti atıklarına el koydu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen eşek etleri ve atıkları imha edildi. Gözaltına alınan şahıs savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.