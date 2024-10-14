Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kâğıt Müzesi’nde ‘’Quilling (Kağıt Kıvırma) Eğitmen Eğitimi’’ başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kâğıt Müzesi’nde ’’Quilling (Kağıt Kıvırma) Eğitmen Eğitimi’’ başladı.

4 haftalık quilling eğitimine katılım sağlayan eğitmenler, hayal güçlerini konuşturarak kendilerine özgü quilling tasarımları oluşturdu. Quilling eğitmeni Neşe Saka, katılımcılara Quilling’in temellerini öğreterek, hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı oldu.

Quilling sanatı, kâğıt şeritlerinin bükülerek ve şekillendirilerek çeşitli sanat eserlerine dönüştürülmesi tekniğini içeriyor. Quiling eğitimini alan katılımcılar okullarda quilling ile ilgili bilgilendirme yapıyor ve örnek çalışmalar gerçekleştirebililiyor. Eğitim programını başarı ile tamamlayan katılımcılar, kendi eserlerini sergileyerek sertifika almaya hak kazanacak.