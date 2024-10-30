Kurumsal tanıtım ve reklam ürünleri fuarı PROMOGIFT İstanbul, 31 Ekim Perşembe günü başlıyor. Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği PROMASİAD destekleriyle Tüyap İstanbul’da düzenlenen organizasyon, 300 milyar liralık pazar büyüklüğüne sahip promosyon sektörünü bir araya getirecekİSTANBUL (İGFA) - 100’ün üzerinde firmanın katılacağı PROMOGIFT İstanbul’u, dört gün boyunca yurt içi ve yurt dışından 6 bini aşkın alıcı ziyaret edecek.

31 Ekim'de başlayacak fuarda, tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar, kırtasiye ve ofis aksesuarları, teknoloji ve elektronik eşyalar, matbaa ürünleri, geri dönüşümlü ürünler gibi kurumsal tanıtım materyalleri ile promosyon baskı sistemlerine dair yenilikler bir arada sergilenecek.

Türkiye Promosyon Sektörü’nün 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasında PROMOGIFT İstanbul’un önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Fuar Direktörü Seda Bozkurt, “Dünyanın dört bir tarafından binlerce alıcı geliyor. Katılımcılarımız, bir taraftan yeni tasarımlarını sergilerken, diğer taraftan milyonlarca dolarlık yeni işbirliği ve ticaret anlaşmasına da imza atacak. PROMOGIFT İstanbul olarak, sektörel ihracata ciddi bir katkı sağlayacağız” dedi.