17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de 7 üniversitenin rektörü yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar ile yeniden Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen bir teşekkür mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendinin yüksek takdir ve tensipleriyle, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanmış olmanın onur ve mutluluğunu yaşamaktayım. Bu önemli vazifeyi bir kez daha üstlenmek, benim için büyük bir gurur kaynağıdır.

Şahsımı bu ulvi göreve tekrar layık gören, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendiye, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol ÖZVAR hocama ve değerli Yükseköğretim Kurulu üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, bu süreçte desteklerini esirgemeyen, duaları ve iyi dilekleriyle yanımda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu güven ve teveccühe layık olmak, üniversitemizi daha ileriye taşımak ve öğrenci merkezli olarak inşa ettiğimiz stratejik planımızı gerçek kılmak için azimle çalışmaya devam edeceğim.