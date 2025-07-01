Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu kuraları 2 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 13.00’de çekiliyor. Takımımız TOFAŞ, normal sezon kura çekimine 2. torbadan katılacak.BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu olan Basketball Champions League’de (BCL) 2025-2026 sezonu kuraları çekiliyor.

Yeni sezonda ülkemizi ve Bursa’yı Avrupa kupalarında Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, şampiyonanın kura çekimine 2. torbadan katılacak.

Aralarında TOFAŞ’ın da bulunduğu 29 takım doğrudan grup aşamasında yer alacak ve elemelerden gelecek 3 takım ile birlikte ligin 10. sezonunda 32 kulüp kupa için mücadele edecek. Bu sezon grup aşamasına doğrudan katılan 29 takım arasında 10 yeni ekip bulunurken, toplamda 16 ülke şampiyonu da bu süreçte yer alıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 10. sezon grup ve eleme turu kuraları 2 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek.

Türkiye saatiyle 13.00’de başlayacak kura çekimi Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. BCL’de normal sezona katılacak 3 takımı belirleyecek eleme turunda 24 takım yer alacak ve karşılaşmalar 23-28 Eylül 2025 tarihleri arasında oynanacak. 2025-2026 Normal sezon grup aşaması karşılaşmaları ise 7 Ekim 2025’te başlayacak.

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