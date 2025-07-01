Bursa Defterdarlığı, Otosansit Tahsilat Şubesi ve Setbaşı ortak veznelerinin Fomara Ek Hizmet Binası’na taşındığını duyurdu; hizmetler 1 Temmuz 2025’ten itibaren yeni adresinde devam edecek.BURSA (İGFA) - Bursa Defterdarlığı, vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak amacıyla Yiğitler Mahallesi Otosansit Merkez Yönetim Binası’nda bulunan Otosansit Tahsilat Şubesi ile Setbaşı Hizmet Binası’ndaki ortak veznelerin Fomara Ek Hizmet Binası’na taşındığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bu birimler 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Fomara Ek Hizmet Binası’nda faaliyetlerine devam edecek.

Defterdarlık, taşınma işleminin hizmet kalitesini artırmak için gerçekleştirildiğini belirtti.