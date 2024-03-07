Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Tekrar aday olmadığı Arpalı Belediye Başkanlığı süresinin dolmasına günler kala,Belediye Meclis Üyeleriyle ve çalışanlarıyla vedalaşıyor.

Polattimur Belediye Meclis üyelerine teşekkür plaketleri takdim etti.

AK Partiden Bayburt Belediye Başkan adaylığı açıklanan ve son dakika geri çekilen adaylığı sonrası tekrar Arpalıdan aday olması istenmiş fakat Polattimur aday olmamıştı.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur sosyal medya paylaşımında:

“31 Mart 2019 Seçildiğim Arpalı Belediye Başkanlığı görevim sürecinde birlikte görev yaptığım Meclis üyesi arkadaşlarım Belediyemizin emektarı çalışanlarımız ile vedalaşarak, kendilerine şükran ve teşekkürlerimi ilettim.”