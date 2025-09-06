Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklığında bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Pro Beach Plaj Voleybolu’ nefes kesen mücadelelere sahne oldu.‘Spor kenti Mersin’ mottosuyla hareket eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonlarla sporu kente taşırken, Mersin’i de tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklığında bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Pro Beach Plaj Voleybolu’ heyecanı başladı. Tarihi ve doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Kızkalesi sahilinde gerçekleşen turnuvaya; Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 15 erkek, 9 kadın takımı katıldı.

9 kadın, 15 erkek takımı kıyasıya rekabete başladı

Organizasyona bu yıl 9 kadın ve 15 erkek takımı olmak üzere toplamda 24 takım başvurdu. Yabancı takımların da katılımıyla birlikte müsabakalar yalnızca sporun heyecanını değil, kültürlerin buluşmasını da beraberinde getirdi. Plaj voleybolunun uluslararası sahnesi haline gelen Kızkalesi, sporun getirdiği rekabetin de heyecanına tanık oldu. Hem Mersinlilerin hem de tatilcilerin gözdesi olan Kızkalesi’nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde başlayan turnuva, Mersin’in spor turizmine de önemli bir katkı sunmaya devam ediyor.

Gökayaz: “Sporu; tarihi ve doğal güzelliklerle kaynaştırıyoruz”

Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortak gerçekleştirilen bir turnuva olduğuna değinen Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, “Turnuvaya; Fransa, İran, Ukrayna, Rusya başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de takımlar katıldı. 4 Eylül’de başlayan turnuvamız, 4-5-6-7 Eylül tarihlerinde sürecek. Pazar günü de seremoni ile beraber sonlandıracağız” dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliği Erdemli İlçesi’nde bulunan Kızkalesi’nde gerçekleştirdiklerini belirten Gökayaz, “Burada hem doğal hem tarihi güzellikler içerisinde sporu farklı alanlarla kaynaştırarak güzel bir etkinlik yapmayı planladık” ifadelerini kullandı.

Tekinalp: “Müsabakalar yoğun ilgiyle başladı”

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Pro Beach Plaj Voleybolu Turnuvası hakkında bilgi veren Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Plaj Voleybolu Sorumlusu Gültekin Tekinalp, “4 yıldan bu yana Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğini devam ettiriyoruz. Bundan sonrada devam ettireceğiz” dedi. Turnuvayı uzun yıllar Kızkalesi’nde yapmak istediklerini söyleyen Tekinalp, “Şu ana kadar da müsabakalarımız çok güzel geçti, ilgi de yoğundu. Bundan çok memnunuz. Umarım bundan sonra böyle devam eder” sözlerine yer verdi.

Sporcular eğlenerek rekabet ediyor

Antalya’dan gelen sporcu Yasemin Yıldırım, “Burada gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Deniz ve Kızkalesi’nin ortasında tarihi ve turistik bir yerde olmak çok güzel. Böyle bir organizasyon parçası olmaktan çok mutluyuz. Sıcağa dayanıklı insanları bu turnuvaya davet ediyorum” diyerek, çok eğlenceli bir organizasyon olduğunun altını çizdi.