Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden dolayı hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün vefat haberi yürekleri yaktı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün cenazesi bugün öğle vaktinde Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak namaz sonrasında toprağa verilecek.
Muhammed Emin Önk şehit oldu
Türkiye'nin yüreklerini yakan şehit haberi dün MSB tarafından verildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden kaynaklı olarak yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk hayatını kaybetti.