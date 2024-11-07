Pınar Deniz'den ayna karşısında yeni hamilelik pozu!
Yargı dizisinde "Ceylin" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz, anne olmak için gün sayıyor. Eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evlenen Deniz, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi....Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
İşadamı Muhammet Kaldırım son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye’nin ilk hemşehri derneği 39. Kongresin hazırlanıyor
Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
Bayburt Ülkü Ocakları Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı
6 yıllık evlilik son buldu! Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu boşandı
BASKİ'den Edremit’te altyapıya önemli adım