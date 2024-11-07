Burak Özçivit'ten 10 milyon dolar iddiasına açıklama! Burak Özçivit'ten 10 milyon dolar iddiasına açıklama!
Pınar Deniz'den ayna karşısında yeni hamilelik pozu!
Yargı dizisinde "Ceylin" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz, anne olmak için gün sayıyor. Eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evlenen Deniz, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi....Devamı için tıklayınız