Köy halkı adına konuşan Petekli Köyü Muhtarı Doğu Bayram, Osman Satılmış ve Fazıl Çolakoğlu köyümüzde telefon hatları çekmiyor telefon vericisi yapılmasını istiyoruz. Telefon olmadığı için internette kullanamıyoruz virüs sürecinde çocuklarımız uzaktan eğitime internet olmadığı için katılamadılar. Geçmiş yıllarda camimizde görevlendirilen imam internet olmadığı için köyümüzden ayrıldı.

Gsm operatörlerinin tamamına, resmi kurumlara dilekçe verdik fakat internet sorunumuz çözülmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na dilekçe yazdık sorun çözülmedi. Yazın yaklaşık 200 nüfus oluyor köyümüz konuşmak için 3 km. yol yürüyüp anayola çıkıyor vatandaşlarımız iktidar partisine verdiğimiz oyun karşılığı bu olmamalıdır.

3 yıldır Cemaat halinde namaz kılamıyoruz

3 yıldır köyümüzde imam yok teravih namazı 3 yıldır kılınmıyor. Hoca olmadığı için cuma namazı bile kılamıyoruz. Telefon internet olmadığı için hoca gelmiyor gelen de durmuyor. Cimer’e ve resmi kurumlara dilekçe yazdık sesimizi duyan yok. Köyün girişine büyük bir tabela yapıp “Hz. Adem'den beri bu köyde telefon şebekesi yok!” şeklinde yazı yazarak yetkililerin dikkatini bu soruna çekmek istiyoruz.

Petekli köyümüzde sulama barajı sorunumuz devam ediyor baraja giden yolumuzdan tarlalara traktörler inip çıkmıyor. 2023 Türkiye’sin de Kanalizasyon köyümüzde dereye akıyor. Yılda bir kez yağmur yağarsa tarla biçeceğiz otun balyası olmuş 80 TL Devlet köyde kal tarım yap diyor Çiftçi nasıl tarım yapacak ki tarlaları sulama yapamıyoruz, mazot, gübre, yem, kömür hepsi dolara endeksli pahalı yetkililerin sesimizi duymasını bekliyoruz bizi sadece seçim zamanlarında hatırlamasınlar.

Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz taşımalı eğitimle Gökçedere Beldesine gidiyor fakat bazı derslerde Öğretmen eksikliği bir türlü yıllardır giderilemedi. Milli Eğitim yetkililerinin Öğretmen sorununu çözmesini bekliyoruz.

Bayburt merkezden gelip Demirözü Sadak üzerinden Erzincan’a bağlanan yolda iki araç yan yana zor geçiyor. Günde binlerce toplu taşıma ve nakliye aracının kullandığı şehirlerarası bu tarihi bölgede yer alan yolumuzun standartlara uygun şekle kavuşturulmasını istiyoruz. Kışın kar yağdığında bu yolda kar temizleme, tuzlama çalışması çok aksatılıyor sürekli kaza oluyor.

Bayburt Gökçedere Beldesi ve Gümüşhane Köse İlçesi’ne bağlantı yolu için Devlet kurumları proje hazırlıyor ihale yapıyor. Yol genişletmesi için arazileri kamulaştırıyor. Fakat ortada yol yok, kamulaştırılan yerlerin parası da yok. Gökçedere Beldemizde Teiaş tarlalarımızdan gerilim hattı geçirdi. 9 dönüm yerimize 15 bin Tl fiyat biçildi.

Kurumun Avukat masrafı da bize ait bu nasıl bir adalettir. Elimizden gidecek olan yere verilen para avukat masrafını karşılamıyor. Trabzon’a ulaşmak için kullandığımız Köse dağı yolu kışın çok tehlikeli buzlanma dolayısıyla çok sıkıntı çekiyoruz Köse Dağı’na tünel yapılması artık şart olmuştur. Köse Havalimanı’na ulaşım içinde Köse Dağı’nın yol sorunu çözülmelidir.

Bu sorunları yetkililer duymayıp, halı altına süpürdükleri sürece bu bölgeden sürekli Büyükşehirlere göç yaşanacaktır. Bizler üretmek istiyoruz şehirlere gidip tüketici olmak istemiyoruz fakat sorunlarımız çözülmediği sürece köyler boşalmaya devam edecektir. Kış şartları köylerimizde çok zor geçiyor acilen çevre dostu ucuz Doğalgaz hizmetinden yararlanmak istiyoruz. Avrupalı veya Batı illerimizdeki çiftçiden bizim neyimiz eksikte bir çok hizmetten mahrum bırakılıyoruz. Eğitim, Haberleşme, Ulaşım, İbadet sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz.

(Haber: Arif Azak)