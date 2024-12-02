İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verdik" iddialatının doğru olmadığını yaptığı paylaşımla duyurdu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nşn sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024'ün temmuz ayında 3 askerin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu hatırlatıldı.

Operasyon bölgesinde temmuzda 44 şehit verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada,

"Şehitlerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Astsubay Bahadır Rıdvan Talay ve Uzman Çavuş Cebrail Açar'ın bilgileri, şehadet haberinin aileye verilmesini müteakiben Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanmıştır. Terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden dezenformasyon kampanyalarına dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.