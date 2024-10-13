Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 597 adet olarak gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerinde, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 597 adede ulaştı.

Verilere göre otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 657 bin 148 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adedi buldu.

Yılın ilk 9 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde69olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT ÜÇ ÇEYREKTE 26,7MİLYAR DOLARI BULDU!

Yılın ilk 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyretti ve 729 bin 515 adet olarak gerçekleşti.Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 9aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro bazında ise ihracat yüzde 1 arttı ve 24,5milyar euro olarak gerçekleşti.Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1arttı.

2024’ün ilk 9 aylık döneminde toplam pazar,bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 881bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 1 arttı ve 673bin 73 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı ve ağır ticari araç pazarı yüzde 9 gerilerken hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 8 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ocak-eylül dönemindeotomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 30olarak gerçekleşti.