Ticaret Bakanlığı, yerli otomotiv üretimini korumak ve cari açığı azaltmak amacıyla binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülük getirildiğini duyurdu. AB ve STA ülkeleri dışındaki ithalatlarda vergiler yüzde 25-30 aralığında veya minimum 6 bin ile 8 bin 500 dolar olarak uygulanacak olup yürürlük 60 gün sonra başlayacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünün ithalat baskısına karşı korunması amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, yerli ve milli üretimin desteklenmesi, cari açığın düşürülmesi ve istihdamın korunması için ithalat politikalarının sürekli güncellendiği vurgulandı.

Küresel korumacılık eğilimleri, ticaret savaşları ve tedarik zinciri değişimleri dikkate alınarak, sektörün stratejik rolü göz önünde bulunduruldu.

Düzenleme, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde hazırlanırken, AB ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler getirildi.

Buna göre ek mali yükümlülükler; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6.000 ABD Doları/ade (yüksek olanı), plug-in hibrit otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD Doları/ade (yüksek olanı), elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD Doları/ade (yüksek olanı) oldu.

Başlamış ithalat işlemleri için geçiş süreci öngörülürken, kararın yürürlüğe girişi yayımlanma tarihini takip eden 60. gün olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumlarla istişare ederek üretici ve tüketici faydalarını dengelemeye devam edeceklerini duyururken, "Otomotiv sektörüne dair yeni politikalarla yerli üretimi, istihdamı ve ihracatı güçlendireceğiz" mesajını verdi.