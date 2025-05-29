Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi’yi Sakarya Gaz Sahası’na uğurladı. Platform, gaz üretimini iki katına çıkaracak.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs 2025’te, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi’yi Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’na uğurladı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katıldı.

BOĞAZ GEÇİŞİ 11 SAATTE OLACAK

Mehter ekibinin performans sergilediği etkinlikte, platformun Boğaz geçişini 11 saatte tamamlayarak 1 Haziran’da Filyos Limanı’na ulaşması bekleniyor.

Tarihe tanıklık etmek istiyorsan, yüzünü boğaza dön!Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Platformu, Cumhuriyet tarihinin en büyük Yedekli Geçiş Operasyonu ile İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bu dev tesise, 205 ton çekiş gücüyle dünyada ilk üçte yer alan Nene Hatun öncülüğünde 5… pic.twitter.com/XYozjthF2U— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 29, 2025