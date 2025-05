Bursa'da Gürsu Belediyesi, “Ellerimin Sesini Dinle” projesiyle Eurodesk’in “Kapsayıcı Gençlik Bilgilendirmesi” kategorisinde 2025 Avrupa birincilik ödülünü kazandı. Türkiye’nin en kapsayıcı belediyesi seçildi.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi, Belçika Brüksel’de düzenlenen Eurodesk Avrupa Gençlik Bilgi Ağı yarışmasında, “Ellerimin Sesini Dinle” (Listen to the Sound of My Hands) projesiyle “Kapsayıcı Gençlik Bilgilendirmesi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Avrupa Komisyonu’nun desteklediği yarışmada, Gürsu Belediyesi’nin 2019’da kurduğu Eurodesk Gürsu, Türkiye’nin en aktif temas noktası olarak öne çıktı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ödülü Brüksel’de alarak, “İşitme engelli ve dezavantajlı gençleri kapsayan projemizle, işaret diliyle bilgilendirme, özel etkinlikler ve dijital içeriklerle Avrupa fırsatlarını erişilebilir kıldık. Kapsayıcılık, yenilikçilik ve sürdürülebilirlikte jüriden tam not aldık” dedi.

2019’dan bu yana 10 binden fazla gence ulaşan Eurodesk Gürsu, 254 genci Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı ile yurtdışına gönderdi. 515 yabancı gönüllüyü ağırladı, 450 öğrenciye İngilizce Konuşma Kulübü ile dil eğitimi verdi. 210 yerel ve bölgesel etkinlik düzenleyen birim, 37 uluslararası ortaklıkla gençlerin küresel ağlara erişimini sağladı.

Avrupa çapında fark yaratan Gürsu Belediyesi, dezavantajlı gençlere yönelik projeleriyle Türkiye’nin en kapsayıcı belediyesi unvanını kazandı.