Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yer alan Ekoturizm ve Eğitim Kampı, bu kez minik sanatçıları ağırladı. Osmaneli İlkokulu öğrencileri, kamp bünyesinde düzenlenen etkinlikte çömlek çamuru ile ilk kez tanışarak geleneksel el sanatlarıyla buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılında hayata geçirilen proje kapsamında Küçükelmalı Tabiat Parkı yanında bulunan atıl durumdaki eski köy okulu, doğayla iç içe eğitim ve etkinlik alanına dönüştürüldü. Özel kamp, öğrencilere hem doğayı tanıma hem de geleneksel sanatlarla tanışma fırsatı sundu.

Kamp programında yer alan çömlekçilik atölyesinde, Kınık Köyü Geleneksel El Sanatları ve Çömlekçilik Derneği üyesi ustalar, rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere çömlek sanatının inceliklerini anlattı.

Minik öğrenciler, kendi elleriyle çamura şekil vererek ilk çömleklerini yapmanın heyecanını yaşadı.

Sadece çömlekçilikle sınırlı kalmayan kampta okçuluk, dart ve doğadaki bitkileri tanıma gibi farklı etkinlikler de yer alırken, doğa ile birebir temas kuran öğrenciler, hem öğrendi, hem de eğlendi.

Çocuklara hem çevre bilinci kazandırmayı hem de kültürel değerleri tanıtmayı hedefleyen Ekoturizm ve Eğitim Kampı, öğrencilerin yüzlerindeki mutlulukla, eğitimin en doğal halinin doğada ve deneyimle gerçekleştiğinin bir göstergesi oldu.