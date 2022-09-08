Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iş insanı hayırsever Süleyman Seyhan, Oruçbeyli köyünde yapılacak olan 120 öğrenci kapasiteli yatılı Kur’an kursu binasının yapımı üstlendi.

Oruçbeyli Kur'an Kursu yeni inşaatının yapılması için Oruçbeyli Köyü Kur'an Kursu Derneği ve Bayburt İl Müftülüğü ile Seyhan arasında protokol imzalandı.

Yarım asra yakındır Bayburt İl Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Oruçbeyli Kur'an Kursu binasının fiziki ömrünü tamamladığı için yeni Kur'an kursu binasına ihtiyaç doğmuştu. Bina ihtiyacını duyan Seyhan, anne ve babasının hayrına kurs inşaatını yapmaya karar verdi. Kararın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in himayelerinde Bayburt Valiliği binasında Bayburt İl Müftülüğü ile Süleyman Seyhan arasında protokol imzalandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu: “Bayburt İl Müftülüğü 2019 yılından itibaren hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hafızlık Kur'an kursları inşaatlarını yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede 130 öğrenci kapasiteli Danişment Hafızlık Kız Kur'an Kursu ve 80 öğrenci kapasiteli Zinnet Taştan Hafızlık Erkek Kur'an Kursu bitirilerek hizmete alınmış, 130 öğrenci kapasiteli Kaleardı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu inşaatı bitirilmiş ve tefrişatına başlanmış olup en kısa zamanda hizmete açılacaktır. 4'ncü kurs inşaatı olarak ise yıllarca hafız yetiştiren, 28 Şubat sürecinde dahi hizmet vermeye devam eden Oruçbeyli köyü Hafızlık Erkek Kur'an Kursu binası fiziki olarak yıpranmış ve yeni bir binaya ihtiyaç duyulmaktaydı. 120 öğrenci kapasiteli Hafızlık Erkek Kur'an Kursu olarak hizmet verecek kurs inşaatını annesi ve babası hayrına, hayırsever iş insanı Süleyman Seyhan üstlendi. Seyhan en kısa sürede kurs binasını tamamlayarak Bayburt İl Müftülüğüne teslim edeceğini belirtti. Rabbim çıktığı bu hayırlı yolda yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Bayburt İl Müftülüğü dini-sosyal, eğitim vb. hizmetlerine desteklerini esirgemeyen ve son olarak da adı geçen Kur'an kursu binasının yapımını üstlenen Süleyman Seyhan'a, Oruçbeyli Kur'an Kursu Dernek Başkanı Ferit (Tevhit) Battal nezdinde tüm dernek üyelerine, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'e, himayeleriyle İl Müftülüğü hizmetlerine desteği ve özellikle Kur'an kursu inşaatının başlatılması hususunda çok büyük destekleri olan Valimiz Cüneyt Epcim'e ve destek veren tüm kurum ve birim amirlerine çok teşekkür ediyorum"dedi.

Protokol imzalama törenine, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Süleyman Seyhan, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Oruçbeyli Kur'an Kursu Dernek Başkanı Ferit Battal katıldı.

Kur'an Kursu inşaatı için hafriyat alımına başlanmış olup, en kısa sürede inşaata başlatılacak ve mahalli şartlara göre en kısa sürede de inşallah bitirilecektir. Tefrişat hariç tüm inşaatın maliyetini Sayın Seyhan karşılayacak olup, İnşaat bitiminde imkanlar dahilinde de tefrişatına destek olabilecektir. Bayburt İl Müftülüğü olarak, Kur'an Kursu inşaatının başlatılması hususunda destek ve himayelerini esirgemeyen Valimiz Sayın Cüneyt EPÇİM'e, Milletvekilimiz Sayın Fetani BATTAL'a teşekkür ve saygılarımızı, hayırsever iş insanı Sayın Süleyman SEYHAN'a, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve çalışanlarına, İl Müftümüze, Tarım, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Müdürlerimize, Dernek Başkanı ve Yönetimine, mimar, mühendis ve tüm destek ve katkısı olanlara teşekkür eder, kendilerine Yüce Rabbimizden iki cihan saadeti dileriz. İnşlah O'na layık kul, habibine de layık ümmet olanlardan oluruz.