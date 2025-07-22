Ordu Altınordu ilçesinde yıllarca şehir çöplüğü olarak kullanılan, kokudan ve çöp tozlarından adeta girilemeyen bölge olan Melet, bugün Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile yeni bir yaşam alanına dönüştü.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘Büyük Melet Projesi’ kapsamında 1. ve 2. etabı tamamlanan alanda 3. Etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Melet ırmağının Karadeniz’e döküldüğü alanda yapılan çalışmalarla çöpten ve kirlilikten arındırılan Melet bugün Ordu’nun en gözde yaşam ve turizm alanlarından biri oldu.

“EVLER ÇÖP YIĞINLARINDAN DOLAYI BİRBİRİNİ GÖREMİYORDU”

Çalışmaların devam ettiği Melet’te incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çöplerin döküldüğü bir alanı yeniden Ordu’ya kazandırdıklarını belirtti.

Alanın büyüklüğünden dolayı çalışmaların etap etap ilerlediğini ifade eden Başkan Güler, “Burası daha evvel maalesef şehrimizin çöplüğüydü. Burada evler çöp yığınlarından dolayı birbirini göremiyordu. Biz burayı rehabilite ettik ve muhteşem bir proje ortaya çıktı. Büyük Melet Projesi’ni o yüzden etap etap gerçekleştirdik. 1. etabı devreye aldık çok güzel bir mekân ortaya çıktı. Halkımız tüm gününü orada geçiriyor. Adete bir çekim merkezi haline geldi. Kültür otağı, off road alanı gibi birçok aktivite alanını da bünyesinde barındırıyor” diye konuştu.

“BÖLGE MUHTEŞEM BİR ALANA DÖNÜŞTÜ”

Devam eden 3’üncü etap çalışmalarının son durumu hakkında da bilgiler veren Başkan Güler, toplumun tüm kesimlerine hitap edecek bir alanı ortaya çıkardıklarının altını çizdi.

Melet 3’üncü etabın tamamlanması için artık gün saydıklarını kaydeden Başkan Güler, “Şimdide 3. etapta çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bölge muhteşem bir alana dönüştü. Ayrıca alanda 3 tane adacık oluşturduk. Bu sayede burası bir kuş cenneti haline gelecek. Alanın içinde kuracağımız sosyal tesislerle halkımıza ucuz hizmet verecekler. Çocuklarımız içinde oyun alanları oluşturuyoruz. Onların yüzlerini güldürmemiz gerekiyor. Burada halkımız hem doğal güzelliklerle hem de Melet Irmağının tarihi zenginlikleri ile buluşacaklar” şeklinde konuştu.

“MELET, ÇÖPLÜKTEN TAM BİR YAŞAM VE ÇEKİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ”

Melet’te Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa ‘Türk İslam Araştırmaları Merkezi’ inşa edileceğini de kaydeden Başkan Güler, “Burası bir yaşam merkezi olmasının yanı sıra ayrıca bir kongre merkezi haline de gelecek. Dolayısıyla Melet çöplükten yaşam merkezine, tam bir çekim merkezine dönüşmüş oluyor” ifadelerini kullandı.