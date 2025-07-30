Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Ordu’da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla kırsal mahallerinin yanı sıra imarlı alanlarda sıcak asfalt konforu ile buluşturuluyor.

Çalışmalarını Ünye ilçesinde devam ettiren ekipler, Yunus Emre Mahallesi Sanayi Sokak’ı sıcak asfalt ile buluşturdu. Modern ulaşımın kapıları aralanan mahallede vatandaşların yüzü güldü.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan hizmeti büyük bir memnuniyet ile karşılayan mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“Buraya yapılan hizmetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yolumuz tozdan, topraktan geçilmiyordu. Artık rahata kavuştuk. Bu hizmet kalıcı bir hizmet. Bu hizmetin değerini bilmemiz lazım. Allah razı olsun.”