Her yıl Ağustos’un ilk haftasında kutlanan Emzirme Haftası, anne sütünün hayati önemine dikkat çekmek ve anneleri desteklemek amacıyla toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fisun Aydemir, yaptığı açıklamada, emzirmenin yalnızca bir beslenme şekli değil, aynı zamanda güçlü bir bağlanma aracı ve toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

“Anne sütüyle besleme, bebeğin ilk nefesiyle başlayan en doğal beslenme yöntemidir. O, yalnızca protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve minerallerden ibaret değildir; aynı zamanda antikorlar, büyüme faktörleri ve sindirimi kolaylaştıran enzimlerle dolu yaşayan bir sıvıdır” diyen Dr. Fisun Aydemir, bu eşsiz bileşimin hem kısa hem de uzun vadede sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

Dr. Aydemir, doğumdan hemen sonra salgılanan ve halk arasında ‘ağız sütü’ olarak da bilinen kolostrumun önemine dikkat çekerek, bu ‘altın sıvının’ mikrobiyal savunmayı artırdığını, bağırsak florasının gelişimini desteklediğini ve enfeksiyon risklerini düşürdüğünü belirtti.

Araştırmaların, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde enfeksiyon oranlarının belirgin şekilde azaldığını ifade eden Aydemir, “Her annenin sütü kendi bebeği için özel bir bileşime sahiptir. İçeriğindeki omega-3 ve temel yağ asitleri beyin ve görsel gelişimi destekler. Bu da onu hiçbir formül mamanın taklit edemeyeceği kadar özel kılar” dedi.

Emzirmenin yalnızca bebeğe değil, anneye de pek çok faydası olduğunu hatırlatan Aydemir, “Emzirme; doğum sonrası rahmin toparlanmasını hızlandırır, meme ve yumurtalık kanseri riskini azaltır, doğum sonrası depresyonu hafifletir ve annenin genel sağlığını destekler” şeklinde konuştu.

Ayrıca anne sütünün çevreye duyarlı bir beslenme yöntemi olduğunun da altını çizen Aydemir, “Anne sütü paketleme, işlem ya da lojistik gerektirmez. Ücretsizdir, ambalaj atığı oluşturmaz ve karbon ayak izini azaltır. Bu yönüyle hem doğaya hem de aile bütçesine dosttur” dedi.

TOPLUMUN HER KESİMİNE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslemeyi, 2 yaşına kadar da ek gıdalarla birlikte emzirmeyi önerdiğini hatırlatan Dr. Aydemir, bu hedeflere ulaşmak için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Bu kapsamda öncelikle, sağlık profesyonellerine yönelik emzirme desteği eğitimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fisun Aydemir, iş yerlerinde annelerin bebeklerini emzirebileceği uygun alanlar oluşturulması ve esnek çalışma düzenlemelerinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Emzirmenin önemini toplum genelinde yaygınlaştırmak için farkındalık kampanyalarının artırılması gerektiğini ifade eden Dr. Aydemir açıklamasını, “Anne sütü, hiçbir formül mamada taklit edilemeyen, sevgiyle yoğrulmuş bir yaşam iksiridir. Hep beraber bu mucizeye sahip çıkalım, her anneye destek olalım, her bebeğe en doğal hediyeyi ulaştıralım. Çünkü biliyoruz ki; bugüne verdiğimiz değer, yarınlarımızı şekillendirir” sözleriyle tamamladı.