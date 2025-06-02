Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Akkise Mahallesi’nde ulaşımı tehlikeye düşüren güzergahta taş duvar çalışması hayata geçiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Akkise Mahallesi’nde ulaşımı tehlikeye düşüren güzergahta taş duvar çalışması hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ordu ilinin zor coğrafi şartlarına rağmen en uzak mahallelerine kadar çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 19 ilçede çeşitli noktalarda çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yağmur suyu hattından yeni yol açmaya, yol yamadan taş duvara kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde çalışan ekipler Akkise Mahallesi’nde özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının önüne geçmek için taş duvar çalışmalarına başladı. 2 metre yüksekliğinde 20 metre uzunluğunda inşa edilecek olan taş duvar çalışması kısa süre içerisinde tamamlanacak.

ALTINORDU’YA 6 YILDA 40 BİN 28 METREKÜP TAŞ DUVAR

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipler, 6 yılda Altınordu ilçesinde 40 bin 28 metreküp taş duvar çalışması yaptı.