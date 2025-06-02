Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in 17 ilçeye eşit hizmet ulaştırma hedefi doğrultusunda altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, kent genelinde altyapıyı sağlıklı ve dayanıklı hale getirmek için yatırımlarına devam ediyor. Demirci ilçe merkezinde yapılan 155 kilometrelik altyapı çalışmalarında da sona gelindi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Melih Kuru ve teknik ekip ile birlikte ilçede incelemelerde bulundu. Bircan Kaynak, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, atık su arıtma tesisi inşaatının tamamlandığını ve tesisin su alımına başladığını söyledi.

DEMİRCİ BELEDİYESİ’NE ZİYARET

Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara’yı da makamında ziyaret etti. Görüşmeye, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Gül, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir ve Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Melih Kuru da katıldı. Ziyarette, ilçede devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları ele alındı. Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

“DEMİRCİ YATIRIMININ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İLERLEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bircan Kaynak, “Demirci ilçemizde yapılan altyapı imalatlarının büyük bölümü tamamlandı. Demirci, altyapıdan üstyapıya yeni bir çehreye kavuşacak. Zorlu ama çok kıymetli bir süreci yönetiyoruz. Tüm imalatlarımızı titizlikle sürdürüyoruz ve oluşabilecek sorunları ilgili kurumlarla işbirliği içinde hızla çözüyoruz. Yerinde yaptığımız tespitlerde herhangi bir problemle karşılaşmadık. İlçemizde 2 bin 500 adet branşman bağlantısını tamamladık. Geriye kalan 2 bin 500 branşman bağlantısı için de çalışmalar sokak sokak devam ediyor. İçme suyu şebekesi projesi kapsamındaki depoların inşaatına da başlanacak. Atıksu Arıtma Tesisi’nde imalatlar tamamlandı ve su alımına başlandı. Demirci ilçemiz daha modern bir görünüme kavuşacak. Projenin son bölümüne geldiğimiz bu günlerde Demircili vatandaşlarımızdan biraz daha sabır göstermelerini diliyoruz” diye konuştu.