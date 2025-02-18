Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini İstanbul’da verdi. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası’nı 4.000’e yakın sanatsever izlediİSTANBUL (İGFA) - Limak Filarmoni Orkestrası yılın ilk konserini İstanbul’da verdi

L. İtalyan şef Alvise Casellati’nin yönetiminde dünyanın en seçkin klasik opera eserlerinden geniş bir repertuvarın sahneye taşındığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İki saatlik konserin ilk bölümü La Bohème, Turandot, Madama Butterfly, Tosca gibi klasik opera aryalarından oluşurken, ikinci bölümde ise Ai Giochi Addio, Besame Mucho, Aranjuez gibi popüler parçalar yer aldı. Konserin son bölümündeyse Arnavutluk, İtalya ve Türkiye’yi temsil eden operanın üç yıldız ismi, kendi ülkelerine ait klasikleşmiş parçalarla sürpriz performanslara imza attı.

Carolina López Moreno, Arnavut şair Lasgush Poradeci'nin şiirinden bestelenen Kroi i fshatit tonë, Eleonora Buratto İtalyan müziğinin klasik örneklerinden Non ti scordar di me, Murat Karahan ise Kıyamam ve Biliyorsun şarkılarının opera uyarlaması ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserdeki en büyük sürpriz ise seyircilerden büyük beğeni toplayan Karahan, Moreno ve Buratto’nun unutulmaz performansları ile Yaralı Gönül parçasını Türkçe seslendirmeleri oldu.

OPERANIN YILDIZLARI ANKARA’DA SAHNE ALACAK

Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin ikincisinde 19 Şubat’ta Ankara Congresium Sahnesi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek.