Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, toplamda 10 ili enkaza çevirdi.

Depremin dördüncü gününde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ekipler bir an olsun umutlarını yitirmeden göçük altındaki depremzedelere ulaşmaya devam ediyor.

Kentlerde büyük yıkımlar, göçükler ve ağır kayıplar yaşanırken, mucizevi kurtuluşlar da adeta nefes oluyor.

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli afetiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar evlerine giremezken, yetkili ağızlar sık sık gelişmeleri aktarıyor.

"Tatili bir hafta daha uzatıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz günlerde okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurmuştu.

Özer tarafından son olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Tüm Türkiye'deki öğretmenlerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz burada. On binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 71 ildeki 13 Şubat'a kadar olan tatili bir hafta daha uzatıyoruz.

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak.