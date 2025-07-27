Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere rehberlik edecek “Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları”nın, öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen bütüncül bir yaklaşımla hazırlandığını duyurdu. Kitaplar, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NEXT Sosyal platformunda yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimde yenilikçi ve kapsayıcı yaklaşımını vurguladı.

Modelin, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrenme sürecini zenginleştirmeyi ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlamayı amaçladığını belirten Bakan Tekin, bu doğrultuda öğretmenlere rehberlik edecek önemli bir çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Bakan Tekin, “Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları”nın, öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen bütüncül bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti.

Kitapların, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmenlerin erişimine açıldığını duyuran Bakan Tekin, “Bu hedef doğrultusunda, öğretmenlerimize rehberlik edecek içerikleri öğrencilerimizin gelişimini destekleyen bütüncül bir yaklaşımla yapılandırarak hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.