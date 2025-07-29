Bursa’da lastiği patlamasına rağmen yangın bölgesine su taşıyan Ramazan Amca, dayanışmasıyla örnek oldu; Büyükşehir Belediyesi lastiğini ve tankerini onardı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede yürek ısıtan bir dayanışma örneği sergileyen Ramazan Amca’nın hikayesini paylaştı.

Yolda lastiği patlamasına rağmen pes etmeden kendi imkanlarıyla yangın bölgesine su taşıyan Ramazan Amca, “Hiçbir şeye ihtiyacım yok” diyerek mütevazılığıyla herkesi duygulandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Amca’nın patlayan lastiğini ve tankerini onararak destek oldu.

???? İyi ki varsın Ramazan Amca...Yolda lastiği patlamasına rağmen pes etmeden yangın bölgemize kendi imkanlarıyla su taşıyan ve hepimizin kalbini kazanan Ramazan Amcamız “Hiçbir şeye ihtiyacım yok” diyerek koca yüreğini ortaya koysa da Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak patlamış… pic.twitter.com/JN4ZLZyh8b— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 29, 2025

Başkan Bozbey, “O sadece su taşımadı; dayanışmayı, vicdanı ve umudu da büyüttü” diyerek Ramazan Amca’ya teşekkür etti.

Ramazan Amca’nın fedakarlığı, yangınla mücadele eden ekiplere ve bölge halkına moral oldu.