Bursa Valiliği, devam eden orman yangınlarına 35 hava aracı, 1.136 kara aracı ve 2.600 personelle müdahale edildiğini; 12 mahallede 1.315 hane ve 3.763 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, il genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yangınlara 35 hava aracı, bin 136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Yangınlar dolayısıyla Gürsu ve Harmancık ilçelerindeki 12 mahallede toplam bin 315 hane ve 3 bin 763 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Valilik, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, tahliye edilen vatandaşların güvenli alanlara yerleştirildiğini belirterek, yangın bölgelerinde çevre güvenliği ve vatandaşların can güvenliği için tüm önlemlerin alındığı kaydetti.

İŞTE TAHLİYE EDİLEN MAHALLELER VE ETKİLENEN HANE İLE KİŞİ SAYILARI ŞÖYLE: