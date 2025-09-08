ABD’deki Türk toplumu, New Jersey Türk Günü Festivali’nde bir araya gelerek kültür ve dayanışma şöleni yaşadı. Bayhan’ın sahne performansı ve Türk bayraklı araç konvoyu, etkinliğe damga vurdu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - New Jersey’nin Clifton kentinde düzenlenen New Jersey Türk Günü Festivali, Türk toplumunu bir araya getirerek bayram havası estirdi.

Festivalde, 2000’lerin sevilen sanatçısı Bayhan’ın sahne performansı katılımcıları coşkuya boğdu.

Klasik şarkılarının yanı sıra sürpriz parçalarla gurbetçi Türklerin gönlünü fetheden Bayhan, alanı dolduran kalabalığı ayağa kaldırdı.

TASC (Turkish American National Steering Committee) tarafından Main Memorial Park’ta organize edilen etkinlik, Türk kültürünü, sanatını ve gastronomisini buluşturdu.

Gün boyu süren coşku, akşam saatlerinde Türk bayrakları ve fenerlerle gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşüyle zirveye ulaştı.

Festivalin finalinde ise Türk bayraklarıyla süslü araç konvoyu, Clifton sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.