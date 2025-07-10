İçişleri Bakanlığı, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi’nin adını 5393 sayılı Kanun uyarınca Türkeli olarak değiştirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından, Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi’nin adının “Türkeli” olarak değiştirilmesine dair karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 10. maddesi çerçevesinde uygun bulundu.

BELDENİN VE BELDE BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı belde belediyesi, 22 Haziran 1972 yılında faaliyete başlamış ve denizden yüksekliği bin 260 metre olup düz bir alanda kurulmuştur.

Nüfusu 2 bin 43 olup, 1972 yılından beri Belediye olarak hizmet vermektedi. ilçeye 40 kilometre, Nevşehir'e 55 kilometre, Kayseri'ye 65 kilometre, Kırşehir’e 70 kilometre uzaklıktadır.

Tarım ve hayvancılık ile geçinen beldeye ulaşım, karayolu ile yapılmakta il ilçe ve civar iller olan Kayseri, Kırşehir'e ulaşım rahatlıkla yapılmakta olup yollar tamamen asfaltlıdır.