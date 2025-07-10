İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, son günlerde kenti etkileyen orman yangınları gündemi ile olağanüstü toplandı.İZMİR (İGFA) - Kurul üyeleri, kırsal bölgelerin ve kentsel yerleşim alanlarının yangınlar başta olmak üzere afetlere karşı dirençli hale dönüştürülmesinin formüllerini tartıştı. Atılması gereken adımları paylaşan Başkan Tugay, “Bütün köylerimizi yangın riski açısından inceleyip, ona göre yeniden yapılandırmak, yangın riski yüksek olan evleri yangına karşı dirençli hale getirmek lazım. Belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışma yapacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda olağanüstü toplanan İEKKK, son günlerde kenti sarsan orman yangınlarının geride bıraktığı hasarı değerlendirdi. Kurul Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in gündemi açtığı toplantıda, başta köyler olmak üzere yangında zarar gören yurttaşlar için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Kırsal bölgelerin ve kentsel yerleşim alanlarının yangınlar başta olmak üzere afetlere karşı dirençli hale dönüştürülmesinin formülleri konuşuldu.

“Yapıların yangınlara dirençli hale gelmesi için çalışma yapmak gerekiyor”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınlara karşı alınabilecek tedbirleri anlattı. Tugay, “Yangın riskinin yüksek olduğu kırsal alanlarla, yerleşim birimlerinin ilişkilerini yeniden gözden geçirmemiz lazım. Kent-kırsal alan, yerleşim birimi- ormanlık alan ilişkisinin, yangın riski açısından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu görmeden devam edersek, bizim daha çok evimiz, köyümüz yanar. Çok yer zarar görür. Binaların, yapıların yangınlara dirençli hale gelmesi için çalışma yapmak gerekiyor. Bütün köylerimizi yangın riski açısından inceleyip, ona göre yeniden yapılandırmak, yangın riski yüksek olan evlerin de özellikle çatılarını, dış cephelerini yangına karşı dirençli hale getirmek lazım. Bunların hepsi şehrin gelecek perspektifi içerisinde konuşulması, geliştirilmesi, yapılması gereken şeyler” dedi.

“Köyleri korumamız ve geliştirmemiz lazım”

Zarar gören köylerde onarım ve restorasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Tugay, şunları söyledi: “Köylerimiz dar gelirli insanların yaşam sürdüğü yerler. İyi şartları yok. Bu insanlar evlerini, damlarını, ağıllarını kaybettiler. Bahçeleri, zeytinlikleri, tarlaları yandı. Şu anda hem evsiz hem gelirsiz kaldılar. Oradaki yaşamın yeniden normale dönmesi için barınma ve diğer ihtiyaçlara yönelik sorunların giderilmesi lazım. Köylerde yaşamın bitmesi özellikle tarımsal ve ekolojik anlamda ülkemize, toplumumuza zarar verir. Köyleri korumamız ve geliştirmemiz lazım. Hatta oradaki sosyal yaşamı geliştirecek bazı adımlar atmamız lazım. O nedenle kırsal bölgenin planlanması, sosyoekonomik açıdan desteklenmesi, stratejik açıdan önemli. Daha yaşanabilir köyleri nasıl oluşturabileceğimiz üzerinde çalışalım.”

“Ülkemizin kaynaklarını hep beraber kaybediyoruz”

Ödemiş’in zarar gören kırsal mahallerinde çektiği fotoğrafları kurul üyeleri ile paylaşan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda çalışma yapacaklarının altını çizerek, herkesi dayanışmaya çağırdı. Tugay, “Burada dayanışmaya, iş birliğine ihtiyaç var. Böyle giderse ormansız kalacağız. Bütün Türkiye’nin bu konuya yoğunlaşması gerekiyor. Yangının yayılmasını ve büyümesini önlemek çok önemli. Hepimizin şapkasını önüne koyarak, bu şehri ve bu ülkeyi kurtarmak, felaketleri samimi olarak durdurmak için ne yapabiliyorsa yapması lazım. Çözüm için adım atmalıyız. Yerleşim birimlerinin yangına dirençli hale getirilmesi çok önemli” diye konuştu.