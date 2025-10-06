Bursa’da faaliyet gösteren Nev Sağlık Grubu bünyesindeki Nev Esentepe Hastanesi’nde doğum skandalı yaşandı. Doktor hatasından kaynaklı olduğu iddia edilen doğumda, anneye verilen suni sancı nedeniyle bebek öldü. Doğum ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.BURSA (İGFA) – Bursa Nilüfer ilçesinde ikamet eden Karaman çiftçi, doğum için Nev Esentepe Hastanesi ile anlaştı.

Hamilelik sürecinin de takip edildiği Nev Esentepe Hastanesi’ne doğum günü giden Ayşe Karaman, normal doğuma alındı. Uzun süren operasyonun ardından bebek ölü doğdu.

Bebeklerini kucaklarına alamadan evlerine dönen acılı çift, doğum operasyonunun hatalı ilerlediği iddiasıyla Sağlık Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dokuz ay bekledikleri bebeklerini kucaklarına almadan minik kefen içinde mezara koyan aile, erkek bebekleri için aldıkları eşyalara baktıkça gözyaşlarına boğuluyor, acıları tazeleniyor.

"ANNE KARAMAN: BEBEK HAVASIZ KALDI"

Anne Ayşe Karaman, sancıları başladıktan sonra hastaneye gittiklerini belirterek, "Kiloluyum ve şeker hastasıyım. Bana kesin normal doğum dememişti, sezaryenle de alabiliriz demişti. Sonra beni normal doğuma aldılar. Suni sancı vererek beni normal doğuma zorladılar" dedi.

Doğumda çok zorlandığını ve bebeğin de havasız kaldığını anlatan Karaman, şunları söyledi:

"Doğuma girmeden önce bebeğin kalp atışlarını dinledik her şey normaldi. Ama doğum bittikten sonra bebeğin ağlama sesini duymadım, direk odaya aldılar. Bize haber vermediler, orada bekledik, doktoru bekledik. Ne bana ne eşime bilgi verdiler. O sırada tartışma yaşandı. Doktor beni bıraktı eşimle kardeşimle tartışmaya gitti. Sonrasında ölüm haberini aldık, yaşayamadığını söylediler. Nev Esentepe Hastanesi’nden de doktordan da şikayetçiyim."

Karnında bebeğiyle hastaneye gittiğini ancak evine kucağı da karnı da boş döndüğünü vurgulayan Karaman, "Kucağıma alamadan mezara koydum bebeğimi. Her şeyini almıştım, şimdi henüz hiç giymediği eşyalarını gördükçe ağlıyorum." ifadesini kullandı.

"BEBEK ÖLÜ DOĞDU"

Baba Abdullah Karaman ise doğumda başından sonuna kadar eşinin yanında olduğunu anlatarak, operasyonun hatalı olması nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini kaydetti.

Normal doğum öncesinde eşine suni sancı verildiğini ve kendilerine açılmaların normal olduğu, her şeyin yolunda gittiğine yönelik bilgilendirme yapıldığını dile getiren Karamar, şöyle devam etti:

"Riskli olursa sezaryen istedik ama sonrasında normal doğum dedi doktor bize. Doğum 25-30 dakika arasında sürdü. Bebek kanala girdikten sonra zorlanıyor. Yaklaşık 30 dakika bebek zorlanınca havasız kalıyor, nefes alamıyor. Bebek zaten ölü doğdu. Tamamen hatalı operasyon yüzünden oldu. Bebeği çocuk doktoruna teslim ettiler, yoğun bakım hemşiresi geldi. Doğumu yapan doktor ile hemşire tartıştı."

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hem çocuk doktoru hem de hemşirenin doğumun hatalı olduğunu söylediğini savunan Karaman, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sağlık Bakanlığını da aynı şekilde suç duyurumuzu ilettik. Savcı beyle kendim görüştüm, olayla ilgili soruşturma başlatıldı" diye konuştu.

Hastanede doğum ücretinin 45 bin lira olduğunu belirten Karaman, "Normalde 45 bin liraydı ama hatalarını kabul edip bizden ücret almadılar. Bebeğimizi kucağımıza alamadık. Israrla normal doğum denilince eşim hem kilolu hem de şeker hastası operasyon sağlıklı ilerlemedi. Sezaryene dönebilirlerdi yapmadılar. 9 aydır doğurmasını heyecanla beklediğimiz bebeğimizi kucağımıza alamadan toprağa koyduk" dedi.

Hastane yönetimi ise olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını ve bebeğin otopsisinin sürdüğünü belirterek, otopsi raporundan sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.